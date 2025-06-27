Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Yenişehir ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle birlikte 2 helikopter, 12 arazöz ve 130 personel ile söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter, 12 arazöz, 30 araç ve 130 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün de aynı bölgede yangın çıkmış ve 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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