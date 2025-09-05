Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın ekiplerin 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.