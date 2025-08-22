Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gedelek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 1 İHA ve 62 personel ile müdahale edildi.
Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel