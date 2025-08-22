Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gedelek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 1 İHA ve 62 personel ile müdahale edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
