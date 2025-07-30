Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen orman yangını, 7 helikopter ve 2 uçağın havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Canlanan alevler, TOMA, su tankerleri ve arazözlerin karada yaptığı çalışmalarla durduruldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevler, 7 helikopter ve 2 uçağın havadan, TOMA, su tankerleri ve arazözlerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, ilerlemesi durduruldu.

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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