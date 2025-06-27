Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter, 12 arazöz, 30 araç ve 130 personelle kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca yangında mahsur kalan bir kuş yavrusu da ekiplerce kurtarıldı.?