Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Marmaracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
2 helikopter, 19 arazöz, 54 iş makinesi ve hizmet aracı, 177 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.