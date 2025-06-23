Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde çıkan yangın, 3 helikopter ve 33 araç ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ; KESTEL DE KONTROL ALTINDA
Bursa'da Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, 3 helikopter, 33 araç ve 108 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Yavuz YILMAZ/ KESTEL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel