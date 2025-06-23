Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde çıkan yangın, 3 helikopter ve 33 araç ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ; KESTEL DE KONTROL ALTINDA

Bursa'da Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, 3 helikopter, 33 araç ve 108 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yavuz YILMAZ/ KESTEL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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