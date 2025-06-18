Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anız yakılması sonucu çıkan orman yangını, 9 saatlik bir müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 404 personel katıldı.
Bursa'da orman yangını (9)
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yürecik Mahallesi'nde anız yakılması sonucu başlayan ve Girencik Mahallesi tarafındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, 9 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangına 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı 124 araç, 404 personelle müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber: Barış YILMAZ Kamera: BURSA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel