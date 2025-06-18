Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızdan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar tahliye edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızda çıkan yangın, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi sebebiyle yaklaşık 100 nüfuslu Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar AFAD koordinasyonunda tahliye edildi. Evlerden birinin bahçesindeki keresteleri tutuşturan alevler, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerin yanı sıra 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi, 121 araç ve 388 personelle kontrol altına alındı.

İHA ile bölgeyi havadan kontrol eden ekipler, sıcak noktalara müdahale ederek soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangında mahsur kalan bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarılarak su verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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