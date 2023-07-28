Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler intikal etti. Helikopterle alevlere havadan müdahale edilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Vatandaşlar da alevleri söndürmek için ekiplere yardımcı olurken, dumanlar şehrin her noktasından görüldü.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken; bölge halkı yasaklara rağmen giriş yapanların olduğunu belirtip, Balaban mevkiinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım İtfaiye Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title