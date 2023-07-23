Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını, helikopter ve karadan yapılan müdahale sonucunda 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.