Bursa'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, alevleri tamamen söndürmek için mücadeleye devam ediyor.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Akçasusurluk ile ekmekçi mahalleleri arasındaki ormanda saat 19.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hüseyin SEZGİN/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel