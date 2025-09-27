Haberler

Bursa'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, alevleri tamamen söndürmek için mücadeleye devam ediyor.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Akçasusurluk ile ekmekçi mahalleleri arasındaki ormanda saat 19.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

