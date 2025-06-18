Bursa'da Orman Yangını; Helikopterle Müdahale Ediliyor

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan helikopterle müdahale ediliyor. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

1) BURSA'DA ORMAN YANGINI; HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİYOR

BURSA'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda çıktı. Çam ağaçlarının olduğu bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü' ne ait ekipler sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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