Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Ediliyor

Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Ediliyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 16.00 sıralarında başladı ve itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıktı. Ağaçlardan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahale ettiği yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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