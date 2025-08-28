Bursa'da Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi Başlatıldı
Yenişehir ilçesinde Fethiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolunun bazı bölümleri trafiğe kapatıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolunun 1 ile 25. kilometreleri arası tedbiren trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yenişehir-İnegöl kara yolu üzerinden sağlanıyor.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel