Bursa'da Orman Yangını: Girencik Mahallesi Tahliye Ediliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangının yerleşim yerini tehdit etmesi üzerine Girencik Mahallesi'nde tahliye işlemleri başlatıldı. Ekipler, rüzgarlı hava koşullarında yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızda çıkan yangın, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi sebebiyle yaklaşık 100 nüfuslu Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar AFAD koordinasyonunda tahliye ediliyor. Bu arada evlerden birinin bahçesindeki keresteleri tutuşturan alevler, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını 5 helikopter, 44 araç ve 132 personelle söndürmeye çalışıyor.