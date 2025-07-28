Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Gece Boyunca Mücadele Etti

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde orman yangınına müdahale gece boyunca sürerken, sabah saatlerinde çevreyi dumanlar kapladı. Orman yangınında aralıksız çalışan ve bu sırada yorgun düşen ekipler, uyku tulumlarının içerisinde uyudu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde Cumartesi önce 16.00 sıralarında çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale edilirken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede yangın, gün ağarınca görüntülenirken, çevre illerden desteğe gelen ekipler, uyku tulumlarıyla birlikte kaldırımda uyudu.