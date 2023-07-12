Bursa'da Orman Yangını Çıkaran Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yangın, Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen A.Ö'yü gözaltına aldı ve tutuklama kararı verildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü A.Ö'yü (35) gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.