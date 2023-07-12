Bursa'da Orman Yangını Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yangın, Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen A.Ö'yü gözaltına aldı ve tutuklama kararı verildi.