Bursa'da Orman Yangını Avdancık Mahallesi'ne Yaklaşıyor

Bursa'da Orman Yangını Avdancık Mahallesi'ne Yaklaşıyor
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Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, Gürsu ilçesine sıçrayarak Osmangazi ilçesindeki Avdancık Mahallesi'ne yaklaşmaya başladı. 140 haneli mahalle tedbir amaçlı boşaltılıyor.

ALEVLER OSMANGAZİ İLÇESİNE İLERLİYOR

Bursa'nın Kestel ilçesinde başlayıp, Gürsu ilçesine sıçrayan orman yangını Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi'ne doğru ilerlerken, 140 haneli mahalle tedbir amaçlı boşaltılıyor. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Avdancık Mahallesi Muhtarı Ahmet Toparlak, alevlerin mahalleye 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını belirtti.

BURSA VALİLİĞİ: YANGININ İLERLEDİĞİ AVDANCIK MAHALLESİ'NDE TAHKİMAT SAĞLANDI

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Gürsu ilçesindeki 2 mahallenin güvenli şekilde tahliye edildiği, alevlerin ilerlediği Avdancık Mahallesi'nde de tüm önlemlerin alındığı belirtilerek, şu ifadeler yer verildi:

"Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının ilerlediği Avdancık Mahallesi'nde tahkimat sağlanmış, müdahale ekiplerimiz alanda aktif görev yapmaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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