Bursa'da Orman Yangını: 9 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, anız yakılması sonucu çıkan orman yangını, 9 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 404 personel ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

1) BURSA'DA ORMAN YANGINI: 9 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Bursa'da orman yangını (9)

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yürecik Mahallesi'nde anız yakılması sonucu başlayan ve Girencik Mahallesi tarafındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, 9 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangına 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı 124 araç, 404 personelle müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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