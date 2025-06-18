Bursa'da Orman Yangını: 9 Saatte Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, anız yakılması sonucu çıkan orman yangını, 9 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 404 personel ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
1) BURSA'DA ORMAN YANGINI: 9 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR
Bursa'da orman yangını (9)
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yürecik Mahallesi'nde anız yakılması sonucu başlayan ve Girencik Mahallesi tarafındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, 9 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangına 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı 124 araç, 404 personelle müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel