Bursa'da Orman Yangını: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

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Mustafakemalpaşa'da motorlu testerenin egzozundan çıkan kıvılcımla başlayan orman yangınına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. 1 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenen orman yangınına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla 8 kişi ise serbest bırakıldı.Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi'nde 2 Temmuz saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi. Kara ekiplerinin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Alevler 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın'ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı, H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Gökhan Özhan

Kamera: Bursa/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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