Bursa'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

'TÜM KURUMLAR SAHAYA GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPTI'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Saat 16.06'da Orhaneli'de, 17.41'de de Kestel ve Gürsu tarafında iki tane yangın, arkadaşlarımız tarafından tespit edildi. Yangının ilk tespit edildiği andan itibaren, valiliğimizin koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanımızla beraber iletişim halinde, Orman Bölge Müdürlüğümüz de gerekli koordinasyonu sağladı ve bütün kamu kurumları, başta jandarmamız olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, Kızılay gibi tüm kurumlar sahaya gerekli müdahaleleri yaptı" dedi.

'ORHANELİ TARAFINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA BAŞLADI'

Yangınların rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirten Bakan Uraloğlu, Orhaneli- Harmancık yolu Meyran mevkiinde çıkan yangının alanının daraltıldığını ve kontrol altına alınmaya başladığını söyleyerek, "Tabii havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle, yangının yayılma riski oluştu. Özellikle Orhaneli tarafındaki yangın ciddi şekilde daraltıldı ve kontrol altına alınmaya başlandığını söyleyebilirim. Burada inşallah kısa sürede arkadaşlarımızla beraber sonuç alma gayreti içerisindeyiz. Yangın biraz daha daraltılmış durumda. Kestel ve Gürsu tarafındaki yangının yaklaşık 100- 110 hektar civarında bir alanda etkili olduğunu kabaca tespit ettik. Elbette net rakamlar yangından sonra açıklanacaktır. Öncelikle hava kararıncaya kadar 13 tane hava aracı etkin şekilde müdahale etti. Ancak hava karardıktan sonra hava araçlarıyla müdahale söz konusu olmuyor" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA BİR ALANA SIÇRAMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Tüm süreci sahadan takip ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Biz de heyetimizle beraber saat 20.00- 20.30 sıralarında Gürsu tarafındaki yangına giderek, hem yapılan çalışmaları yerinde tespit ettik hem de özellikle yerleşim noktalarında risk alınmaması adına, çok net bir talimat verdik. Bu kapsamda Karahıdır köyü boşaltıldı. Devam eden saatlerde yangının Karahıdır köyüne kadar ulaştığını, birkaç evin etkilendiğini, ancak alınan önlemler sayesinde köyün birkaç binayla sınırlı şekilde zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık 700 civarında vatandaşımız Karahıdır köyünden tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle batı yönünde ilerleyerek, İğdir köyüne ulaştı. Oradan da yaklaşık 600 civarında vatandaşımız tahliye edildi. Gerekli önlemler burada da alındı. Şu an itibarıyla mücadele devam ediyor. Henüz başka bir alana sıçrama söz konusu değil" diye konuştu.

'500 PERSONEL 150 ARAÇ SAHADA'

Uraloğlu, gün ağarınca havadan müdahalenin yeniden başlayacağını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerekli koordinasyonu sağladık. Sabah gün doğumuyla birlikte, hava araçlarının tekrar uçuşa başlamasıyla, havadan da etkin şekilde müdahale edeceğiz. İnşallah yangını daha fazla yayılmadan ve zarar vermeden, bütün kurumların katkısıyla kontrol altına alıp, söndürmek için çalışıyoruz. Sahada 500'ün üzerinde görevli personel olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ayrıca yangına müdahale edebilecek 150'nin üzerinde araç görev yapıyor. Yakın illerdeki kamu kurumlarında bulunan arazözler ve su taşıyabilecek araçları da koordine ettik. Sabaha kadar onların da bölgeye intikalini sağlayarak inşallah yangını büyümeden söndürmüş oluruz. Bu gayretlerimiz, yangın tamamen kontrol altına alınıp, söndürülünceye kadar devam edecek" dedi.

'İKİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ'

Yangın nedeniyle tahliye edilen mahalleler hakkında bilgi veren Uraloğlu, "İki mahalle tahliye edildi. Karahıdır köyü ve İğdir köyü. Dediğim gibi birinde 700 civarında, diğerinde 600 civarında vatandaşımız tahliye edildi. Şu ana kadar bize herhangi bir yaralanma bilgisi ulaşmış değil. Dolayısıyla şu an için yaralanma yok diyebiliriz. İnşallah da olmaz. Burada bütün gayretimiz, gerek vatandaşlarımızın gerekse görevli arkadaşlarımızın hiçbir şekilde risk almaması yönünde. Yaklaşık 13 tane hava aracı müdahalede bulundu. Karabük- Ankara yolu etkilenmişti, orası şimdilik açıldı. Aynı zamanda bu riskten dolayı Eskişehir istikametinden gelip otoyol bağlantısını ihtiyaten kapatmıştık. Çünkü yangın oraya kadar gelmişti. Halen bu kapalılık devam ediyor. Duruma göre yolu tekrar açmış olacağız" diye konuştu.

'HAYVAN BARINAĞI TAHLİYE EDİLDİ'

Şu ana kadar yangın nedeniyle yaralanmanın söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bütün kurumlarımızla birlikte birinci derecede dikkat ettiğimiz husus, yangını söndürmekle birlikte, hem görevli arkadaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın risk altında kalmamasını sağlamak. Ayrıca, Gürsu'daki TOKİ konutlarının yangının ulaştığı ya da ciddi risk altında olduğu yönünde bilgiler geliyor. Orada 2 bin 200 civarında konut var. Şu an için net olarak şunu söyleyebilirim: Yangın henüz o bölgeye ulaşmadı. Birinci derecede tehdit söz konusu değil, tahliye de yapılmadı. Süreci yakından takip ediyoruz. Ayrıca, bölgede bir hayvan barınağı vardı. Yangın oraya ulaşmadan, oradaki hayvanlar da tahliye edilerek koruma altına alındı. Bu vesileyle o canları da korumuş olduk" ifadelerini kullandı.