Bursa'da Orman Yangını 4. Gününde: Ekipler Alevlerin Arasında Kaldı

Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (2)

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN, ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınına müdahale 4'üncü gününde de sürerken, söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerin arasında kalan bir görevli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tahliye edilen Çamoğlu Mahallesi yolunda alevlerin ortasında kalan ekiplerin, "Yangının arasında kaldık, Çamoğlu'nda. Yangının arasında kaldık" diyerek yardım istediği anlar görüntülere yansıdı.