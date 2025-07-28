Bursa'da Orman Yangını 3. Gününde Kontrol Altına Almaya Çalışılıyor

Bursa'da Orman Yangını 3. Gününde Kontrol Altına Almaya Çalışılıyor
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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan orman yangını, 3 gündür havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın dolayısıyla bazı mahalleler tahliye edilirken, rüzgar yangının büyümesine sebep oluyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.

Ekiplerce havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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