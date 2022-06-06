Bursa'da orman yangını (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Doğancı Mahallesi'ndeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Doğancı Mahallesi'ndeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı. 1 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 dozer ve 2 su tankeri ile 60 personelin müdahale ettiği yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Bursa su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title