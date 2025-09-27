Bursa'da Orman Yangını 14 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, kara ve havadan müdahaleyle 14 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Karacabey ilçesi kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 295 personel, 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracıyla yangına müdahale edildi. Alevlere gece boyu karadan, sabahın ilk ışıklarıyla da Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 2, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopterle havadan müdahale edildi. Yangın, saat 09.00 sıralarında, çıkışından yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.