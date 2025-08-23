Bursa'da Orman Yangını: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen makilik alandan ormana sıçrayan yangında, jandarma tarafından bir şüpheli gözaltına alındı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde makilikte çıkıp, ormana sıçrayan yangınla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde bulunan kırsal Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki makilik alanda çıktı. Alevler ormana sıçrarken, ihbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelere ait itfaiye ve arasözler yönlendirildi. Havadan da yapılan çalışmalar sonucu yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
