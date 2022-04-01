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Bursa'da orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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Bursa'da orman yangını (1)

BURSA'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyünde orman yangını çıktı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Osmangazi'nin Güneybudaklar köyünde, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Köyden biri, iddiaya göre, anız yakarken rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürmek için müdahaleye başladı.


Bursa'da orman yangını (1)

Bursa'da orman yangını (1)

Bursa'da orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Osmangazi, Güncel, Haberler

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