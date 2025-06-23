Bursa'da Orman ve Makilik Yangınları: Mücadele Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ve Orhangazi ilçelerinde çıkan orman ve makilik yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

1) BURSA'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI

Bursa'nın Kestel ve Orhangazi ilçelerinde ormanda ve makilikte çıkan yangınlara, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde orman sınırında bulunan tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri sevk edildi. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personelle müdahale ediliyor.

ALEVLER OTOYOLA ULAŞTI

Saat 16.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'ndeki makilikte başlayan yangın da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna ulaşırken, alevlere 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahale sürüyor.

YENİŞEHİR'DE ANIZ YANGINI

Diğer yandan Yenişehir ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde çıkan anız yangınını söndürme çalışmaları 1 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 28 personelle devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO'dan İran'ı vuran ABD'ye açık destek! Uluslararası hukuk vurgusu
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.