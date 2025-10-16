İnegöl'den Gazze'ye 50 Milyon Lira Nakdi Yardım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasından Gazze'ye 50 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yapılan törende konuşan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Gazze'de yaşanan zorluklara kayıtsız kalamadıklarını söyledi.

Süreç içerisinde çok fazla acılar yaşandığını belirten Yıldız, "Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimiz şehit oldu, çok büyük acılar çekti. Bugün milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın iradesi yüksek katkılarıyla beraber bir barış anlaşması imzalandı. İnşallah kardeşlerimiz nefes alacaklar. Çok ihtiyaçları var, çok büyük sıkıntıları var. Biz de o sıkıntılara bir nebze mehlem olabilmek için Kızılay'ımıza 50 milyon lira bağışta bulunduk. Allah kabul etsin. Biz sadece parayı verdik işin zor kısmı Kızılay'ın. Kızılay'ın orada ihtiyacı olan kardeşlerimize bu bağışları götürmesi, aktarılması için onlar çok çalışıyorlar, çok büyük fedakarlık yapıyorlar." dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da 2 yıl boyunca Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birisinin yaşandığını vurguladı.

Arslan, yapılan bağışın önemli olduğunu bağışın büyüyerek diğer insanlara da örnek olmasını temennisinde bulundu.

Törende Kızılay yetkilileri de hazır bulundu.