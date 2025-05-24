Bursa'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Bursa'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın
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İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamzabey Mahallesindeki İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir orman ürünleri fabrikasında çıktı. Yangını gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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