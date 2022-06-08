Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın - Haberler

Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla alevler 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel