Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında, hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında, hasar meydana geldi.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki fabrikanın talaş deposu olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İnegöl Bursa Güncel Haberler

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