Bursa'da orman ürünleri fabrikasında başlayan yangın 9 fabrikaya daha sıçradı (5)

YANGIN 10 FABRİKADA DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan yangın, aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçradı. 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangına, 105 araç, 200'den fazla personel, 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Polis ve jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına TOMA'larla destek veriyor.

Aktaş, yangının 10 fabrikada etkili olduğunu belirterek, "Bana verilen 10 fabrikanın ismi var. Tabii hangi fabrika ne kadar etkilendi bilemiyorum ama o 65-70 dönümlük kompleks içerisinde 10 civarında fabrika var. Aslında burası bir fabrika ama daha sonra o fabrikanın üretimi durdurmasıyla beraber, içeride 9-10 tane ayrı kuruluş yer oluşturmuş kendisine. Dolayısıyla bunlardan birinden çıkmış. Hem kamera kayıtlarından hem de buradaki verilerden elde ediliyor bir şekilde. Şu an öncelikle yangını tamamen sönümlendirilmesi bizim olayımız" açıklamasında bulundu.

Yavuz YILMAZ- Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/İNEGÖL (Bursa), -