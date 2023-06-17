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Bursa'da Orhangazi Tüneli Çıkışında Kaza: 4 Yaralı

Bursa'da Orhangazi Tüneli Çıkışında Kaza: 4 Yaralı

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Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da Orhangazi Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan M.F.Ş. (41) idaresindeki 34 RL 4868 plakalı otomobil, tünelden çıktıktan sonra aynı yönde gitmekte olan Cendel Doğan (28) idaresindeki 06 ACK 648 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Cendel Doğan ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül Doğan (47), Sedanur Şahin (29) ve Neslihan Şahin (50) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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