Bursa'da Orhaneli-Harmancık Yolu Yangın Nedeniyle Trafiğe Kapalı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle Orhaneli-Harmancık yolu trafiğe kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri, Orhaneli- Harmancık yolunu trafiğe kapattı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel