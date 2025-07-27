Bursa'da Orhaneli-Harmancık Yolu Yangın Nedeniyle Trafiğe Kapalı

Bursa'da Orhaneli-Harmancık Yolu Yangın Nedeniyle Trafiğe Kapalı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle Orhaneli-Harmancık yolu trafiğe kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri, Orhaneli- Harmancık yolunu trafiğe kapattı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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