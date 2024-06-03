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Bursa'da Operasyonda Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

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Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 haftalık fiziki takibin ardından bir ikamete baskın yapıldı. İkamette bulunan C.B. (31), O.S. (24) ve R.G. (22) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çamaşır makinesinin içerisine gizlenmiş 1 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi, tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. ve O.S. tutuklandı, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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