Evde 4 silah ve 600 mermi ele geçirildi; 2 gözaltı

Bursa'da düzenlenen bir operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 600 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyi kurtarmaya çalışan yakınları polise direnince bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

BURSA'da, operasyon düzenlenen evde 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile 600 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin yakınları polise direndi.

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'ndeki evde ruhsatsız silah ve mühimmat olduğu ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Evdeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile 600 mermi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındığı sırada yakınları polise direnince bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Kalabalık polis tarafından dağıtılırken sokakta güvenlik önlemi alındı. Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

