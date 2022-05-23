Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Haberler

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Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı.

Bursa'da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar havadan dron ile görüntülendi.

Bursa Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce Trabzonsporlu vatandaş katıldı. Kutlamalar ilk günkü heyecanla kutlanırken Trabzonsporlu vatandaşlar bordo ve mavi meşaleler yakıp havai fişekler patlattılar. Gece boyu büyük coşkuyla süren kutlamalar, dron ile havadan görüntülendi.

(Abdullah Furkan Bakırcan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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