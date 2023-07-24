Üye Girişi
Haberler

Bursa'da ölüme meydan okuyan genç motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı

Güncel Haberler

Bursa'da Mudanya Yolu üzerinde bir genç sürücü, motosikleti yatarak kullanarak trafiği tehlikeye düşürdü. Olay, kameralara saniye saniye yansıdı. Sivil trafik ekipleri, tehlike saçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da ölüme meydan okuyan genç motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı.

Olay, Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, genç sürücü motosikleti yatarak kullandı. Motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü saniye saniye kameralara yansıdı.

Sivil trafik ekipleri de tehlike saçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Mudanya Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title