Bursa'da ölüme meydan okuyan genç motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı
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Bursa'da Mudanya Yolu üzerinde bir genç sürücü, motosikleti yatarak kullanarak trafiği tehlikeye düşürdü. Olay, kameralara saniye saniye yansıdı. Sivil trafik ekipleri, tehlike saçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da ölüme meydan okuyan genç motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı.
Olay, Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, genç sürücü motosikleti yatarak kullandı. Motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü saniye saniye kameralara yansıdı.
Sivil trafik ekipleri de tehlike saçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel