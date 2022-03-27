Bursa'da ölü yunus sahile vurdu - Haberler

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Bursa'da ölü yunus sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da ölü yunus sahile vurdu

- Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.

- Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.

Gemlik ilçesi Gemsaz sahiline boğaz kısmı parçalanmış yunus balığı vurdu. Sahilde turlayan vatandaşlar tarafından bulunan yunusun boğaz kısmından yara aldığı ve öldüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde yunuslar kameralara yansımıştı.

(Hurşit Topal/İHA)

Bursa'da ölü yunus sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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