Bursa'da ölü yunus sahile vurdu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.
- Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.
Gemlik ilçesi Gemsaz sahiline boğaz kısmı parçalanmış yunus balığı vurdu. Sahilde turlayan vatandaşlar tarafından bulunan yunusun boğaz kısmından yara aldığı ve öldüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde yunuslar kameralara yansımıştı.
(Hurşit Topal/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel