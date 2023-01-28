Bursa'da öldürülen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, aile içi kavgada bir polisin silahla öldürdüğü annesi, 2 ağabeyi ve yengesinin cenazeleri toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Bedriye E. (67), oğulları Mehmet E. (39) ve Remzi E. (45) ile gelini Fatma E'nin (39) cenazeleri buradan alınarak Gazi Orhanbey Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreni öncesi tabutlar yan yana konuldu. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alınmasının ardından ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası 4 kişinin cenazesi, Orhangazi Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Olay

Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yapan A.E. (29), borç meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen ağabeyi Mehmet E'yi İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmış, olası tartışmayı engellemek için anne Bedriye E. ile zanlının diğer ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. de bölgeye gitmişti. A.E'nin aile bireylerine silahla ateş etmesi sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden ayrılan A.E, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.