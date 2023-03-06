BURSA'DA OLAYLI AMEDSPOR MAÇI SONRASI 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Bursaspor'un kendi saha ve seyircisi önünde Amedspor'u 2-1 yendiği maçta yaşanan olaylar ve açılan pankartlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Bursaspor'un kendi saha ve seyircisi önünde Amedspor'u 2-1 yendiği maçta yaşanan olaylar ve açılan pankartlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. İçişleri Bakanlığı tarafından tribün sorumlu müdürü ile maç güvenlik amiri ve yardımcısının açığa alındığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dün oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetleri maçında sahada çıkan olaylar ve tribünlerde açılan pankartlar tepkilere neden oldu. Maç devam ederken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerde açılan bazı pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirerek, "Futbol seyrinin dışındaki görseller, kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan olayların ardından polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları süren şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler soruşturmaya başlarken, tribünden sorumlu müdür ve maç güvenlik amiri ile yardımcısının açığa alındığı bildirildi. (DHA)