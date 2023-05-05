Bursa'da okulda silahlı saldırıya uğrayan müdür yardımcısı yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir okulda silahlı saldırıya uğrayan müdür yardımcısı yaralandı.

Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulunun ana sınıfına giden kızının öğretmeni tarafından saçının çekildiğini öne süren Ferdi Y. (28), yakını O.Y. (26) ile okula geldi.

Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile konuşan Ferdi Y. ve O.Y, merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldi. Bu sırada Ferdi Y, arkası dönük olan Küçük'e doğru tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Küçük, öğretmenlerin ve O.Y'nin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş araziye atarak kaçan Ferdi Y, polislerce kısa sürede yakalandı.

Küçük, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ferdi Y. ise emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi kararı verilerek serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Ferdi Y. ve O.Y'nin okula gelişi ile O.Y'nin Küçük'ün hastaneye kaldırılmasına yardımcı olması yer aldı.