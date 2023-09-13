Bursa'da Okul Polisi, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla denetimleri sıkılaştırıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, 936 kişi sorgulandı ve 217 umuma açık iş yeri denetlendi.