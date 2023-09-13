Bursa'da Okul Polisi, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla denetimleri sıkılaştırıyor
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, 936 kişi sorgulandı ve 217 umuma açık iş yeri denetlendi.
Bursa'da Okul Polisi, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla eğitim kurumları çevresinde kuş uçurtmuyor
İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren denetimleri sıkı tutuyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ve diğer ilçelerinde 83 ekip 254 personelle 'Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması' düzenledi.
Bursa'daki 297 okul çevresinde yapılan uygulamada 936 şahıs sorgulanırken, okul çevresindeki 217 umuma açık iş yeri denetlendi. Ayrı okul çevrelerinde bulunan 26 metruk bina da kontrol edildi.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okul çevresinde ilgisiz kişilere izin verilmeyeceğini, eğitim kurumları yakınlarındaki metruk binaların da sürekli denetlendiğini kaydettiler.
Öte yandan okul çevrelerinde görev yapan trafik timleri de öğrencilerin güvenli olarak yaya geçitlerinden geçmelerini sağladı, okul servis araçlarını denetledi. - BURSA