Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı - Haberler

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Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da okul önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağaç devrilen 2 kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.

İshakpaşa İlkokulunda okuyan çocuklarını almaya gelen E.E. (43) ve D.Ö'nün (40) üzerlerine, kökünden kopan incir ağacı devrildi.

Yaralanan 2 kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.E. ile D.Ö'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ağacın altında kalan motosiklet ile otomobilde hasar meydana geldi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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