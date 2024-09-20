Bursa'da Okul Müdürü Kapıyı Kırarak Müdür Yardımcısını Açığa Aldı

İşte okul müdürünün kapı kırma gerekçesi

BURSA - Bursa'da okulda müdür yardımcısının kullandığı öne sürülen odanın kapısını kırdığı için hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, açığa alındı. Olaylara konu olan kapının kırılma gerekçesinin ise, kullanılan odanın müdür yardımcısı odası olmadığı, diğer öğretmenlerin de kullandığı tuvaletli oda olmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Bursa'daki Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, iddiaya göre kadın müdür yardımcısının odayı boşaltmasını söyledi. Yazılı ve sözlü olarak kendisine verilen talimatı yerine getirmeyen müdür yardımcısının kendi için dizayn ettiği oda, okul müdürü Kırbıyık tarafından yanındaki kişilerin de gözetiminde zorla açılarak odadaki malzemeler dışarı çıkartıldı. Müdür yardımcısı ise kapıyı açmaktansa, yaşananları videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede yayılmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı da, inceleme ve soruşturma başlatılan Ergin Kaya Kırbıyık açığa aldı.

Ancak tutanak gerçeği ise olayın çarpıtılmaktan istendiğini ortaya çıkardı. Zorla açılan odanın müdür yardımcısı odası olmadığı, odanın diğer öğretmenlerin de kullanımına açık, tuvalet bulunan bölüm olduğu ifade edildi.

Odanın kapısının tek anahtarı olduğu, müdür yardımcısı tarafından kullanılmasının ardından yazılı ve sözlü olarak istenmesine rağmen müdür yardımcısı tarafından görevlilere teslim edilmediği ortaya çıktı. Odanın içindeki tuvaletin okul öncesi öğretmenleri tarafından kullanıldığından ve anahtar teslim alınamadığından dolayı kapının görevliler tarafından zorla açılarak, iç bölümdeki tuvaletin öğretmenlerin kullanımına tekrar sunulduğu tutanaklara geçti.

Fakat olay, müdür yardımcısı odasına zorla girilmesi olarak lanse edilerek, yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, ilgili birimlere başvurularak konuyla ilgili resmi yazının olduğu kaydedildi.