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Bursa'da Okul Çatısında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir okulun çatısını tamir eden işçi, dengesini kaybederek beton zemine düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bursa'da bir okul binasının çatısını tamir ederken düşen işçi hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına tamir için çıkan Reyhani Acar (52), bir anda dengesini yitirerek beton zemine düştü.

Acar'ın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğünü gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Acar'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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