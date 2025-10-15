Haberler

Bursa'da Okul Bahçesinde Gaspa Karşı Müdahale Eden Müdür Yardımcısı Darbedildi

Bursa'daki bir okulda, öğrencinin harçlığını gasbetmek isteyen iki kişi, araya giren müdür yardımcısını darbederek yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için polis harekete geçti.

BURSA'da girdikleri okul bahçesinde bir öğrencinin harçlığını gasbetmek isteyen 2 kişi, araya giren müdür yardımcısı A.Ö.'yü darbedip, burnunu kırdı.

Olay, dün Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde okulun bahçesine giren 2 kişi, bahçede bulunan 9'uncu sınıf öğrencisi E.K.'nin (15) harçlığını gasbetmeye çalıştı. Bu sırada olayı görüp, müdahale etmek isteyen müdür yardımcısı A.Ö., 2 kişi tarafından darbedildi. A.Ö.'nün aldığı darbelerle burnu kırılırken, şüpheliler kaçtı. İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan A.Ö.'nün darbeye bağlı işitme kaybı yaşadığı ve kaburgalarında ezilme oluştuğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
