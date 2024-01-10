Bursa'da öğretmen cinsel istismardan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
Bursa'da bir öğretmen, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanarak 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığa müstehcenlik suçundan da hapis cezası verildi.
Bursa'da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.Y, mağdur Ö.K'nin babası ve taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz yargılanma talebinde bulunan sanık, "Takdir mahkemenindir." dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığa, "müstehcenlik" suçundan ayrı ayrı verdiği 1 yıl 8 ay ile 5 ay hapis cezası için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını karara bağladı.
Bursa'da geçen yıl haziran ayında, özel okulda görev yapan yabancı dil öğretmeni S.Y. (38) hakkında, öğrencisi Ö.K'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan S.Y. tutuklanmıştı.